Özgür Özel'den Taziye Ziyareti

(AYDIN)- CHP Grup Başkanı Özgür Özel, annesi Huriye Bülbül'ü kaybeden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ü Aydın'ın Nazilli ilçesinde ziyaret ederek taziyelerini iletti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, annesi Huriye Bülbül'ü kaybeden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'e taziye ziyaretinde bulundu. Özel, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gerçekleştirilen taziye ziyaretinde Süleyman Bülbül ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
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