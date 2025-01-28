Özgür Özel'den Tokcan Ailesine Taziye Ziyareti

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tokcan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Grand Kartal otel yangınında çocukları Atıl Enis Tokcan, Can Tokcan ile torunları Atlas Kaan Tokcan ve Kemal Tokcan'ı kaybeden Murad Tokcan ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu.