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Özgür Özel'den Umut Dolu Mesaj

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CHP Kurultayı'nda Özgür Özel, iktidarın yorgunluğuna dikkat çekti ve umut dolu bir gelecek vurgusu yaptı.

06.04.2025 14:39
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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda oy kullanan Özgür Özel, "Bu pazar gününde kimseyi yormak istemezdik ama Türkiye'yi yoran, yorgun bir iktidarın bu son çırpınışları. Ümit ediyorum Türkiye'yi şaha kaldıracak, zengin edecek, yüzleri güldürecek, 'ötesi olmayan bir Türkiye' yapacak bir iktidarın doğum sancılarını çekiyoruz, hep beraber başaracağız" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. Genel başkanlığa Özgür Özel tek aday oldu. Genel Başkanlık için oy kullandıktan sonra açıklama yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Tarihi bir gündeyiz. Çünkü bu partiye çok büyük haksızlıklar yapıldı, büyük kumpaslar kuruldu. Bugün ayağa kalkan delegelerimizle ilgili her biri bomboş iftiralar atıldı. 47 yıl 2'nci parti olmuşuz, hazmetmişiz, bir kere ikinci parti oldular yapmadıklarını bırakmadıklar. Millet, halkımız bunu görüyor. Bundan 1,5 yıl önce ilk turda 600 küsur oy almıştım ve ikinci tura kalmıştı. Ankara'ya gelen bin 300 delege, iradelerini tazeliyorlar. Bundan sonra bu iftiraları atanlar, Cumhuriyet Halk Partisi'ni karalamaya çalışanlar, bakalım milletin yüzüne nasıl bakacaklar? Biz partimize, delegelerimize güveniyoruz. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin erken seçim kampanyasının başlangıcıdır. Bundan sonra adayımızı serbest bırakana, milletin önüne sandığı getirene, bu iktidarı değiştirene kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. Özellikle Çankaya İlçe Seçim Kurulu'nda sandıklarda resmi görevli arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Bu pazar gününde kimseyi yormak istemezdik ama Türkiye'yi yoran, yorgun bir iktidarın bu son çırpınışları. Ümit ediyorum Türkiye'yi şaha kaldıracak, zengin edecek, yüzleri güldürecek, 'ötesi olmayan bir Türkiye' yapacak bir iktidarın doğum sancılarını çekiyoruz, hep beraber başaracağız."

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Türkiye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'den Umut Dolu Mesaj - Son Dakika

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