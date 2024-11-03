Özgür Özel'den Yenidoğan Çetesi Tepkisi - Son Dakika
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Özgür Özel'den Yenidoğan Çetesi Tepkisi

CHP lideri Özgür Özel, avukat ve gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki göstererek ev hapsi kararını eleştirdi.

03.11.2024 23:17
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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında avukat İrem Çiçek ile gazeteciler Dinçer Gökçe, Nilay Can ve çeşitli haber sitelerinin yazı işleri müdürlerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Avukat Çiçek'e verilen ev hapsi kararını değerlendiren Özel, avukatın dosyaya müdahillik talebinin olduğunu hatırlattı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, avukat İrem Çiçek'in 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını yürüten savcının  "dosyadan el çektirildiği" iddiasını haberleştiren gazetecilere yönelik başlattığı soruşturmada Dinçer Gökçe ve Nilay Can gözaltına alındı. Avukat İrem Çiçek ise ifade vermeye çağrıldı. Gazeteciler, Dinçer Gökçe ve Nilay Can adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Avulat İrem Çiçek hakkında ise ev hapsi kararı verildi. Konuya ilişkin X hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel kararın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Avukat İrem Çiçek ve bazı gazetecilerin gözaltına alınma yöntemleri de, haklarında verilen adli kontrol kararları da hukuka ve vicdana uygun değildir. Yenidoğan çetesine ilişkin davada müdahillik talebi bulunan İrem Çiçek hakkında verilen ev hapsi kararı, dosyayı ve 18 Kasım'daki duruşmayı da etkileyeceğinden kabul edilemez, yeniden değerlendirilmelidir."

Kaynak: ANKA

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