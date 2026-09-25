Özgür Özel, Dil Derneği Onur Ödülü\'nü aldı, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı\'nı andı

(ANKARA) - Dil Derneği'nin düzenlediği, "94'üncü Dil Bayramı İzlencesi"nde konuşan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Dil Bayramımız kutlu olsun. İlk seçimlerden sonra Atatürk'ün vasiyetinin tam olarak yerine geldiği, manevi ve maddi yönüyle Dil Derneği'nin gerçek konumuna kavuştuğu günlerin sözünü vererek hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Dil Derneği, bugün Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Mekrkezi'nde 94'üncü Dil Bayramı İzlencesi düzenledi. Programınödül töreni bölümüne YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Onur Ödülü'ne layık görülen ve ödülünü gazeteci Zeynep Oral'dan alan Özel, ödülünü aldıktan sonra şunları söyledi:

"Gözler birini arıyor. Çankaya'nın seçilmiş Belediye Başkanı, gencecik evladımız Hüseyin Can Güner. Hem Dil Derneği'nin en büyük destekçilerinden bir tanesi hem bu tip organizasyonlara büyük bir özveriyle hem mekan sağlayan hem de mutlaka törende yerini alan Belediye Başkanımız maalesef şu anda belediye başkan yardımcılarımızla, belediyemizin bürokratlarıyla birlikte haksız yere tutuklu durumda. İddianameleri yazılsa, hazırlansa bir gün bile cezaevinde kalmayacak kişiler; Çankaya'ya hizmetten, sizlerden, bizlerden, sevdiklerinden uzak durumdalar şu anda. Ben hem onu hem de siyasi saiklerle yani yaklaşan seçimde iktidarı kaybetmemek için yargıyı araçsallaştıran siyasi iktidarın kumpaslarıyla içeride olan tüm arkadaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

SEVGİ ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Zeynep Oral'a ben bir kez ödül vermiştim, benim için çok büyük bir onurdu. Şimdi YENİ Parti'nin Genel Başkanı olarak ilk kez bir ödül törenindeyim ve bana da onur ödülü layık görülmüş. Onu Zeynep Oral'ın elinden almak en büyük onur. Hele hele bugün aynı ödülü paylaştığımız bu çok değerli isimlerle birlikte burada olmak ve Dil Derneği'nin konuğu olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dil Derneği'ne, Zeynep Hanım'a teşekkür ediyorum. Ödül alan herkesi kutluyorum. İşin içinde bir veda boyutu da var. Bizim Sevgi Özel, ona ben 'abla' demeyeceğim, o bana hep 'emmioğlu' diyor. Soyadaşım, çok büyük memnuniyet duyuyorum. Yıl 2007 yılıydı. Manisa Eczane Odası Başkanıydım. Sevgi Özel ile iki hafta önce kaybettiğimiz rahmetli Şükran Soner'i Manisa'da misafir etmiştim. Hem Manisalılarla buluşmuşlardı, hem de ailemizle tanışmışlardı. Halen daha ailemle, Barış'la, annemle, babamla Sevgi Hanım bir akrabaymışçasına, o günden beri akrabayız. Çok yakın ilişki içindeyiz. Şükran Soner'i kaybettik. Onun emek mücadelesindeki yeri, Cumhuriyet gazetesindeki köşesinin yeri dolmaz. Onu da özlemle bir kez daha anıyoruz.

"DİL BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN"

Bugün öğrendim ki 24 yıl boyunca Dil Derneği ki 1980 darbesinin kapattığı aslında Atatürkümüzün vasiyetindeki gerçek mirasçı olan, ama vasiyetin çarpıtılmasıyla maddi yönünden Türk Dil Kurumu'nun (TDK) istifade ettiği, ama esas olarak TDK'nın gerçek temsilcisi olan derneğe 24 yıldır emek veriyor. Pazar günü yapılacak seçimde bir bayrak değişimiyle bundan sonra tecrübesiyle derneğe katkı sağlayacak, önceki başkan sıfatıyla. Ben kendisine vermiş olduğu bütün emekler için teşekkür ediyorum. Türk dili üzerine gösterilen hassasiyet, vermiş oldukları, yapmış oldukları bütün imkansızlıklara rağmen çabalar çok çok kıymetli. Ben iki Dil Bayramı arasında, 26 Eylüller arasında çok katıldım bu törenlere, zaman zaman katılamadığım da oldu. Hep kendisine şöyle bir şey söylemişimdir: Geçen seneden bu seneye Türk dilini kullanırken yaptığım hatalar, anlatım bozuklukları, dil sürçmeleri veya telaffuz bozuklukları için şahsınızdan özür diliyorum. Bir siyasetçi olarak çok konuşan çok yanılır. Babam Türkçe öğretmenidir, emekli. Güzel konuşma-yazma öğretmenidir. Ama babamdan daha çok uyarıyı Sevgi Hanım'dan alırım. Bir kelimeyi yanlış kullandığımda hemen nazik bir bazen telefon, bazen mesaj, bazen e-mail'le özellikle Genel Başkan olana kadarki zamanda çok uyarırdı. ya Genel Başkan oldum ben daha itinalıyım ya Genel Başkan oldum diye o artık beni uyarmaktan imtina ediyor. Ama 24 yıllık emeği için onunla birlikte Dil Derneği'ne, bütün imkansızlıklara rağmen, bütün yokluklara rağmen emek veren tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Dil Bayramımız kutlu olsun. İlk seçimlerden sonra Atatürk'ün vasiyetinin tam olarak yerine geldiği, manevi ve maddi yönüyle Dil Derneği'nin gerçek konumuna kavuştuğu günlerin sözünü vererek hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Özel'in dışında gazeteci Kürşad Oğuz, opera sanatçısı Tuncer Tercan, yazar Gülşen Karakadıoğlu, gazeteci Mustafa Balbay ve gazeteci Murat Taylan da ödül aldı. Program ödül töreninin ardından müzik dinletisiyle devam etti.