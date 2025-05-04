Özgür Özel'e Saldırı AK Parti Siyasetiyle İlişkilendirildi - Son Dakika
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Özgür Özel'e Saldırı AK Parti Siyasetiyle İlişkilendirildi

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Gamze Taşcıer, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı ötekileştirici dilin sonucu olarak nitelendirdi.

04.05.2025 23:52
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HABER: İleyda ÖZMEN/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziksel saldırıyı, "AK Parti iktidarının 22 yıllık iktidarları sürecinde kullandığı ötekileştirici, kutuplaştırıcı, hedef gösterici dilin toplumda bulduğu karşılık" olarak değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninden sonra yapılan fiziksel saldırının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine, partililer ve yurttaşlar CHP Genel Merkezi'nin önünde toplandı.

Genel Merkezde, Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Gamze Taşcıer, şöyle konuştu:

"Öncelikle Genel Başkanımız nezdinde aslında demokrasiye 'geçmiş olsun' demek Lazım. Bunu sadece münferit tek bir kişinin yaptığı bir şiddet eylemi olarak nitelendirmek eksik kalır. İktidarın, 22 yıllık iktidarları sürecinde kullandığı ötekileştirici, kutuplaştırıcı, hedef gösterici dilin toplumda toplumda bulduğu bir karşılık. Bu tarz kullanışlı aparatlar her zaman bazı tarihlerde kullanılır ve bu ülkenin huzuruna ve barışına kasteder. Bugün de yaşadığımız maalesef böyle bir tablo. Muhalefeti susturmak, milletin iradesine sahip çıkmasına engel olmaya çalışmak, bu ülkede huzurun gelmesine engel olmaya çalışmak isteyenlerin yarattığı bir ortam. O nedenle biz bütün bu baskıya, korku iklimini yaratmaya çalışanlara karşı bir arada olmaya, dayanışmaya ve onların korku imparatorluğu yaratmaya çalıştığı siyaset anlayışını yok etmek için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Saldırı AK Parti Siyasetiyle İlişkilendirildi - Son Dakika

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