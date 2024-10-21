Özgür Özel: FETÖ Tehlikesi Bitmedi - Son Dakika
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Özgür Özel: FETÖ Tehlikesi Bitmedi

Özgür Özel: FETÖ Tehlikesi Bitmedi

CHP lideri Özgür Özel, Gülen'in ölümünün örgütü etkileyemeyeceğini ve tetikte olunması gerektiğini vurguladı.

21.10.2024 16:21
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili "Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' veya 'Bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söylenecek her kelime onlar için israf." dedi.

Özel, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, kişiler bu dünyadan öbür dünyaya veballe gidiyorsa, öbür dünyaya en çok veballe gidenin Gülen olduğunu söyledi.

Gülen'in geride çok acılar, ihanetler ve kötülükler bıraktığını vurgulayan Özel, şunları kaydetti:

"Gittiği yerde hesabını verir, Türkiye'de yargı önünde vermesini isterdik, olmadı. Ancak o gidince 'Bir şey bitiyor' diye kimse düşünmesin çünkü koca bir sermaye bıraktı arkasında ve onun gibilerin elinde koca bir siyasi güç, siyasi organizasyon bıraktı. Türkiye'de belki aktiviteleri görünür değil ama dünyanın dört bir yanındalar, bunlara karşı çok tetikte olmak lazım.

Bu ülkede devletin içine sızıp, devletin silahını kendi silahı yapmış bir silahlı terör örgütünden bahsediyoruz, onun liderinden bahsediyoruz. 55 yıl önce 'Sızıntı' adıyla çıkmış bir dergiden ve devletin her noktasına sızmış bir terör örgütünden bahsediyoruz.

Sadece kurucusu öldü, örgüt ortada duruyor. 'Bu tehlike geçti' veya 'Bu tehlike bitti' gibi bir düşünceye kimse kapılmasın. Bu sinsi örgüte karşı herkes tetikte olmalıdır. Bunun dışında söylenecek her kelime onlar için israf."

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, Güvenlik, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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