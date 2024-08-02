Özgür Özel: Filenin Sultanları'nı desteklemek için çeyrek finalde olacağım - Son Dakika
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Özgür Özel: Filenin Sultanları'nı desteklemek için çeyrek finalde olacağım

Özgür Özel: Filenin Sultanları\'nı desteklemek için çeyrek finalde olacağım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulancak'ta yaptığı konuşmada Filenin Sultanları'nı desteklemek için çeyrek finalde olacağını duyurdu.

02.08.2024 17:56  Güncelleme: 17:57
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Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: UĞUR DEMİRCİ

(GİRESUN) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bulancak'ta;  "Filenin Sultanları yarınki maçı da başardıktan sonra çeyrek finale çıkacaklar. ve buradan ilan ediyorum ki; sizin torununuz İpek ile birlikte çeyrek final maçında Filenin Sultanları'nı desteklemek için o salonda olacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Fındık Mitingi"nin ardından Bulancak Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesi belediye önünde konuşan Özel, şunları söyledi:

"Hepinize belediye başkanımıza, partimize sahip çıktığınız için yürekten teşekkür ediyorum. İlçe yönetimini, ilçe başkanımızı ve tüm CHPlileri kampanya dönemindeki emekleri için kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra da CHP olarak birlik, dirlik içinde omuz omuza çalışarak yüzleri güldürmeye, önümüze gelen bütün sandıklardan başarıyla çıkmaya kararlıyız. Biliyorsunuz partimiz 1977 yılından beri birinci parti olamıyordu. ve bu seçimlerde sizinle birlikte size seslendik, bizi duydunuz. Biz sizin sesinizi Türkiye'ye duyurduk. Siz bizim sesimizi sandığa yansıttınız. ve 47 sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini birinci parti yaptınız. Bundan sonra da hep birlikte çalışarak önümüzdeki ilk seçimde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini genel seçimlerde ve birinci parti yapacağız, iktidar yapacağız. Bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi yönetecek. CHP bu seçimlere resmi bir ittifakla girmedi. Parti olarak tektik. Ama büyük bir ittifakımız vardı. Dedik ki; bu ittifakın adı Türkiye ittifakıdır. Türkiye ittifakı sosyal demokratlarda muhafazakar demokratlardan, milliyetçi demokratlardan Türkiye'nin bütün demokratlarından oy alır. Türkiye ittifakı renklerini karşımızda duran ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye ittifakı milli takım gol atınca ayağa kalkanlar, Filenin Sultanları'yla bir gözyaşı dökenlerdir. İnşallah Filenin Sultanları yarınki maçı da başardıktan sonra çeyrek finale çıkacaklar. ve buradan ilan ediyorum ki; sizin torununuz İpek ile birlikte çeyrek final maçında Filenin Sultanları'nı desteklemek için o salonda olacağım. Hepinizin selamlarını Fransa'ya Paris'e götüreceğim.

"Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz"

Ayrıca sadece belediye başkanımızı tebrik etmeye gelmedim. Hangi siyasi partinin mensubu olursa olsunlar belediye meclis üyelerimiz seçildi, onları da kutluyorum. Biz bugün burada iktidarız ancak muhalefete çok önem veriyoruz. Onların uyarılarına, onların tenkitlerine açığız. Biz 31 Mart'ta kaybedeli olmayan bir zafer kazandık. 31 Mart'ın galibi Bulancak'tır. Kaybedeni yoktur. O yüzden Bulancak'taki herkesi baba ocağına davet ediyorum. Baba ocağı, CHP'dir. CHP, Türkiye'nin kurulan ilk partisidir. Bu partinin kapıları geçmişte olduğu gibi şimdi de herkese açıktır. Herkes baba ocağına doğar, baba ocağında büyür, günü gelince kimi büyüğünü arar gider, kimi küçüğüyle yetinir, kimi baba ocağında oturur. Ama giden bilir ki bir gün başım sıkılırsa döneceğim yer bellidir. Baba ocağının çorbası kaynamaktadır. Bancası 101 yıldır tütmektedir. O baba ocağı hepinizindir. Ne zaman gelirseniz yeriniz hazırdır. Baba ocağının tapusu ne bendedir ne Kemal Bey'dedir. Rahmetli Ecevit'te de yoktu, İsmet Paşa'da da. Baba ocağının tapusu bir kişiye kayıtlıdır o da Gazi Mustafa Atatürk'tür. 70'lerde Ecevit'in başbakanlığında nasıl Türkiye'deki işçilerin, köylülerin, mazlumların, mağdurların, yoksulların, esnafların yüzü güldüyse yine yüzünüzü güldürmeye geliyorum. Hepinizi birden iktidar yapmaya geliyoruz. Halkın iktidarını kurmaya geliyoruz."

Kaynak: ANKA

Filenin Sultanları, Özgür Özel, Bulancak, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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