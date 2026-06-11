Özgür Özel Gençlerle Coşkulu Buluşma - Son Dakika
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Özgür Özel Gençlerle Coşkulu Buluşma

11.06.2026 23:46
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, gençlerle buluştu, birlikte geleceği vurguladı ve desteklerini aldı.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Halk TV canlı yayınının ardından gençler tarafından coşkuyla uğurlandı. Özel, "Bu parti çok badireler atlattı, bunu da atlatacağız" dedi.

Yayın çıkışında bir araya gelen gençler, Ahmet Kaya'nın "Yorgun Demokrat" adlı şarkısını seslendirdi.

Gençler, "Özgür Türkiye, Özgür Gelecek", "Kurultay" ve "Durma ilerle" sloganı atarken, "Sen neredeysen biz oradayız" yazılı pankart açtı.

Gençlere seslenen Özel, "İyi ki varsınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sürpriz. Biz büyük zorluklar yaşadık. Bu parti çok badireler atlattı, bunu da atlatacağız. Parti ne yöne doğru yürüyecek diye sorarsanız: gençler ne yöne yürüyecekse parti de o yöne yürüyecek. Sizinle birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Gençlerle Coşkulu Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ziya Baş Ziya Baş:
    ya işte böyle şeyler hoşuma gidiyo açıkçası gençlerin bu kadar ilgili olması önemli bence desteklemek lazım 0 0 Yanıtla
  • Samet Kayar Samet Kayar:
    güzel buluşma olmuş gençler coşkulu davranmış kendi tarafında iyi bir tepki aldı yani 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Ferhat Çelik Mustafa Ferhat Çelik:
    yine söz söz kaldı işte bu da böyle geçecek haber yok devletten bu konuda da kimse bir şey yapmıyo 0 0 Yanıtla
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