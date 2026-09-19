Özgür Özel, geri çevirdiği böreği ikram eden Canan Uzer'le Bursa'da kahvaltı yaptı - Son Dakika
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Özgür Özel, geri çevirdiği böreği ikram eden Canan Uzer'le Bursa'da kahvaltı yaptı

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Özgür Özel, geri çevirdiği böreği ikram eden Canan Uzer\'le Bursa\'da kahvaltı yaptı
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bursa'da miting öncesi yürüyüşte ikram edilen böreği geri çevirmişti. Özel, bugün böreği ikram eden Kadın Kolları üyesi Canan Uzer'le kahvaltıda bir araya geldi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki miting öncesindeki yürüyüş sırasında kendisine börek ikram eden YENİ Parti Kadın Kolları üyesi Canan Uzer ile bugün yeniden bir araya geldi. Dün börek ikramını geri çeviren Özel, bugün Uzer'in ikram ettiği börekle kahvaltı yaptı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün Bursa'da Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki yürüyüş sırasında kendisine börek ikram eden YENİ Parti Kadın Kolları üyesi Canan Uzer ile bugün yeniden bir araya geldi. Özel, beraberinde YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile Uzer'in ikram ettiği börekle birlikte kahvaltı yaptı.

Özel, dün miting öncesi yürüyüş esnasında ikram edilen böreği geri çevirmişti.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Özgür Özel, geri çevirdiği böreği ikram eden Canan Uzer'le Bursa'da kahvaltı yaptı - Son Dakika
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