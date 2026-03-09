Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının ilk duruşmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklama sırasında mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesinin, Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde başlayan dosyasının ilk duruşması sonrasında, basın mensuplarına açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, mahkeme heyetine yönelik sözleri nedeniyle, Türk Ceza Kanunu'nun 125/1, 2, 3-a, 4 ve 5. madde ve fıkraları uyarınca 'hakaret' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır."
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel Hakkında Soruşturma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?