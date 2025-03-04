Özgür Özel: Halkın Haber Alma Hakkı İçin Mücadele

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(ANKARA) - Halk TV "Bilirkişi Davası"nda davasında, beraat ve tahliye kararına ilişkin paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gazetecilere bu muameleyi yapan, Suat Toktaş'ı 34 gün sevdiklerinden ayıran, halkın haber alma hakkını engelleyen düzeni değiştirmek boynumuzun borcudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, Sorumlu Müdür Serhan Asker, Programlar Koordinatörü Kürşad Oğuz, Programcı Barış Pehlivan ve Sunucu Seda Selek hakkında açılan davanın ilk duruşmasında beraat ve tahliye kararı çıkmasının ardından açıklama yaptı.

Özel'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı şöyle:

"Halk TV davasında, yayınlanan bir haber nedeniyle hedef tahtasına oturtulan gazetecilik beraat etti. Adalet katili seyyar giyotinin aksine yapılan işin gazetecilik olduğu mahkeme tarafından tescillendi.

Suat Toktaş, Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz, Serhan Asker ve Seda Selek ile Halk TV ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gazetecilere bu muameleyi yapan, Suat Toktaş'ı 34 gün sevdiklerinden ayıran, halkın haber alma hakkını engelleyen düzeni değiştirmek boynumuzun borcudur."