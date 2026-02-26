Özgür Özel, Hikmet Çetin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Özgür Özel, Hikmet Çetin'i Ziyaret Etti

26.02.2026 11:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede tedavi gören eski genel başkan Hikmet Çetin'i ziyaret etti.

(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: ANKA

