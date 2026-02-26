(İSTANBUL)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin önceki Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'i, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, doktorlarından sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Hikmet Çetin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
