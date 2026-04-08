Özgür Özel: Türkiye'nin Demokratların İttifakına ve Yeni Yönetim Anlayışına İhtiyacı Var - Son Dakika
Özgür Özel: Türkiye'nin Demokratların İttifakına ve Yeni Yönetim Anlayışına İhtiyacı Var

08.04.2026 21:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılışında yaptığı konuşmada Türkiye'nin demokratik bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğunu belirtti. Ekonomideki sorunlara değinerek, hayat pahalılığının devam ettiğini ifade etti. Roman yurttaşların sorunlarına dikkat çekerek fırsat eşitliği vurgusu yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Kuştepe Spor Tesisi ve Zemin Altı Otoparkı açılış töreninde konuştu. Özel, 'Türkiye'nin demokratların ittifakına ihtiyacı var, Türkiye'nin yeni bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Yarınlar bizimdir' ifadelerini kullanarak, demokratik bir yönetim çağrısında bulundu.

Ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, 'Artık enflasyon da düşmüyor hızı da düşmüyor' diyerek, hayat pahalılığının devam ettiğini belirtti. Partisine yönelik operasyonlara işaret eden Özel, iktidarın CHP'nin iktidar yürüyüşünü durdurmak istediğini, ancak buna izin vermeyeceklerini kaydetti. Seçilmiş siyasetçilerin cezaevine atılmasına rağmen belediye hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini vurguladı.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nde yaptığı konuşmada, Roman yurttaşların yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, Romanların zeka ve yeteneklerinin toplumun geleceği için önemli olduğunu ifade etti. Romanlara iyi şans veren bir ülkenin büyük imkanlara kavuşacağına inandığını söyledi. Ayrıca, Kuştepe'deki yatırımların önemini anlatarak, spor tesisi, otopark, çok amaçlı salon ve düğün salonu gibi çok fonksiyonlu alanların hizmete açıldığını belirtti.

Özel, Romanların ayrımcılıkla mücadele ettiğini ve her alanda geri bırakıldığını vurgulayarak, eşit vatandaşlık ve fırsat eşitliği için sosyal demokrat bir iktidara ihtiyaç olduğunu tekrarladı. Konuşmasını, 'Yarınlar bizimdir, yarınlar Kuştepe'lilerindir' diyerek tamamladı.

Son Dakika Güncel Özgür Özel: Türkiye'nin Demokratların İttifakına ve Yeni Yönetim Anlayışına İhtiyacı Var - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Özgür Özel: Türkiye'nin Demokratların İttifakına ve Yeni Yönetim Anlayışına İhtiyacı Var - Son Dakika
