Özgür Özel, İmamoğlu'nun Duruşmasına Katıldı - Son Dakika
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Özgür Özel, İmamoğlu'nun Duruşmasına Katıldı

Özgür Özel, İmamoğlu\'nun Duruşmasına Katıldı
06.07.2026 13:23
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı duruşmaları takip etmek üzere Silivri'de.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaları takip etmek için Silivri'ye geldi. Özel, duruşma öncesi açıklamada bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaları takip etmek üzere Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan duruşma salonlarına geldi. Burada konuşan Özel, "Ekrem Başkan'ın bugün 3 duruşması birden var. 3 ayrı salonda savunma yapması gerekiyor. Uzun süredir İBB davasındaki savunması gündemdeydi ancak mahkeme başkanı geçen hafta sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi 'Bu duruşmayı 9 Temmuz günü her türlü bitireceğiz' diyerek yarattığı fiili durum, savunma hakkının kısıtlanması anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

'EKREM BAŞKAN'IN SAVUNMA HAKKI ENGELLENİR DURUMDA'

Özel, "Bu aylarca sürecek bir savunma değil ama birkaç gün sürecek bir savunma. Şu ana kadar da birkaç gün süren savunmalar burada dinlendi ancak ne hikmetse hakimin ayın 9'u akşamüstü 'Ben bu davayı bitireceğim' demesiyle, kalan kişiler de düşünüldüğünde, Ekrem Başkan'ın son savunmayı yapma gerekliliği de dikkate alındığında savunma hakkı engellenir durumda. O yüzden biz önümüzdeki Çarşamba, Perşembe belki Cuma günü burada olacakken bugünkü diploma davası ve casusluk davası olarak anılan iki davayı takip etmek, o davalardaki savunmalarında yanında olmak üzere buradayız, dikkatle takip edeceğiz. Ancak tarih önünde Ekrem Başkan'ı haksızca yargılayanlar şimdi söz savunmaya gelince kısıtlamaya gidiyorlar. Bunu tarih önünde not ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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