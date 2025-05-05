CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ailesini sosyal medya üzerinden tehdit ettiği öne sürülen şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.
İddiaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran S.T'nin adıyla sosyal medyada hesap açan M.A. (23), Özel'in ailesine yönelik tehditlerde bulundu.
Polis, ikamet adresi tespit edilen şüpheliyi Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına aldı.
Zanlının Of Adliyesi'ndeki işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'in Ailesine Tehdit: Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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