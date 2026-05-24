Çankaya Belediye Başkanı Güner: "Yürünecekse Özgür Özel ile Yürünür"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Merkezi'nden TBMM'ye başlattığı yürüyüşe destek veren Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yürünecekse Özgür Özel ile yürünür" dedi.

CHP Genel Merkez binasına polisin müdahalesinin ardından TBMM'ye yürüyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e destek veren Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Yürünecekse Özgür Özel ile yürünür. Yağmur da yağsa, dolu da yağsa Genel Başkanımızla, inandığımız geleceğe yürümeye devam edeceğiz. Gerçek liderimizle yürüyeceğiz" ifadesini kullandı.