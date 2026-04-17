Özgür Özel İspanya\'da İkili Görüşmelerde Bulundu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İlerici Küresel Seferberlik (GPM) toplantısına katılmak üzere gittiği İspanya'nın Barselona şehrinde ikili görüşmelerde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Japonya Merkezi Reform Birliği Genel Başkanı Junya Ogwa, İtalya Demokrat Parti Sekreteri Elly Schlein ve Hollanda İşçi Partisi-Yeşil Sol İttifakı Lideri Jesse Klaver ile bir araya geldi.