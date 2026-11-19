(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de kurulması öngörülen İzleme Komisyonu'na üye vermemelerine ilişkin, "Biz ilk gün neredeysek bugün de oradayız. Biz bu sürece siyasi hesaplarla değil, samimi bir barış umuduyla destek verdik. Silahlar sussun, analar ağlamasın, Türk'üyle Kürt'üyle bütün milletimiz huzur içinde yaşasın istedik. Hala bu noktadayız. Cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar, belediye başkanlarımızı tutukladılar, partimize kayyım atadılar ama biz bütün bunlara rağmen toplumsal barıştan vazgeçmedik. Biz barış yolundan dönmedik, iktidar demokrasi yolundan döndü" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, T24'e TBMM'de kurulması öngörülen İzleme Komisyonu'na üye vermemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, "YENİ Parti'nin toplumsal barış iradesinde bir değişiklik var mı? Bu bir politika değişikliği anlamına mı geliyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"YENİ Parti'nin toplumsal barış konusundaki tutumunda en küçük bir değişiklik yok. Biz ilk gün neredeysek bugün de oradayız. Biz bu sürece siyasi hesaplarla değil, samimi bir barış umuduyla destek verdik. Silahlar sussun, analar ağlamasın, Türk'üyle Kürt'üyle bütün milletimiz huzur içinde yaşasın istedik. Hala bu noktadayız. Üstelik bütün bunları tarihimizde görülmemiş baskılara rağmen yaptık. Cumhurbaşkanı adayımızı tutukladılar, belediye başkanlarımızı tutukladılar, partimize kayyım atadılar ama biz bütün bunlara rağmen toplumsal barıştan vazgeçmedik.

"BİZ BARIŞ YOLUNDAN DÖNMEDİK, İKTİDAR DEMOKRASİ YOLUNDAN DÖNDÜ"

Biz barış yolundan dönmedik, iktidar demokrasi yolundan döndü. Tartışılması gereken budur. Biz en başından beri silah bırakma sürecini destekledik ama demokratikleşme adımlarının da eş zamanlı olarak atılması gerektiğini, toplumsal kabulün ve desteğin ancak böyle oluşabileceğini söyledik. Gerçek toplumsal barışın ancak demokrasiyle, adaletle, özgürlükle sağlanabileceğini savunduk. Komisyon raporuna imza attık ve arkasında durduk. Meclis konuşmamda, imzamızı namus bildiğimizi, arkasında olduğumuzu, diğer partilerin de namuslarına, imzalarına nasıl sahip çıkacaklarını izleyeceğimizi söyledim ama iktidar attığı imzaya sahip çıkmadı. Kayyımların devam ettiği, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmadığı, gazetecilerin tutuklandığı, televizyon kanallarına kayyım atandığı, hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı bir ortamda hangi barıştan söz edeceğiz? Buna gözümüzü kapatamayız.

"BUGÜN ATILAN YANLIŞ ADIMLAR, YARIN DAHA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIKLARINA YOL AÇACAK"

İktidar, kendi hamleleri için Meclis'ten sorumluluk almasını istiyor ama aynı Meclis'in üzerinde uzlaştığı demokratikleşme adımlarını hayata geçirmiyor. Bir taraftan barış derken öbür taraftan demokrasinin kapısına kilit vuruyorlar. Bizim itirazımız bunadır. İzleme Komisyonu'na katılmama kararımız bu ilkesel tutumun sonucudur. Bugün atılan yanlış adımlar, yarın daha büyük hayal kırıklıklarına yol açacak. Bizim siyasetimizin ekseni değişmedi. Biz barışı da demokrasiyi de savunmaya devam ediyoruz. Tüm Kürt vatandaşlarımızın bizi çok net anladığını biliyorum. YENİ Parti, gerçek toplumsal barışı sağlamakta kararlıdır. Demokratikleşmeden, hukuktan ve özgürlüklerden vazgeçmeden Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmeye kararlıdır. Biz bir komisyona üye vermedik diye barıştan vazgeçmiş olmayız. Barıştan vazgeçmek, demokrasiye verdiği sözleri tutmamaktır. Biz sözümüzün arkasındayız."