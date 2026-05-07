Özgür Özel: KAAN'ın Motoru Yerli ve Milli Olmalı

Haber: Çağatan AKYOL - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "KAAN'ın motorunun hızla yerli ve milli şekilde üretilmesi lazım. Biz bu hedefin sonuna kadar arkasındayız ve sonuna kadar bu konuda kimsenin de moral bozmasına gerek yok. Elbette gecikmelerden rahatsızlıklar duyulabilir falan ama bir an önce biz KAAN'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bakırköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyareti sonrasında gazetecilere açıklama yapan Özel, fuarın önemine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bugün burada kıymetli iki saat geçirdik. Gördüklerimizden, duyduklarımızdan büyük memnuniyet duyduk. Mümkün olduğu kadar çok standı ziyaret ettik ve bir yandan KAAN'ı gördük, bir yandan Akıncı'yı gördük, TB3'ü gördük. Bir yandan geldik Altay Tankı'nı ziyaret ettik. Bir taraftan gençlerimizin uzayla ilgili geliştirmeye yönelik hem projelerini gördük hem beklentilerini dinledik. Bu anlamda son derece önemli. Şu yaşadığımız son birkaç yıl dünyaya birçok şey öğretti. Hem Rusya-Ukrayna savaşı, hem de İran'da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu hepimize öğretti. Örneğin iki yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili içeride bilgi aldık. Bu Türkiye'nin 20 yıldır geciktiği bir proje. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda ve örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz veya İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir hava savunma sisteminiz, bir çelik kubbeniz varsa rahat uyursunuz. Yoksa NATO'nun devreye girmesini ve Amerikan yüzer unsurlarından savunma füzelerinin olmasını beklersiniz."

"Kim ne emek veriyorsa minnettarız"

O yüzden burada kim, ne emek veriyorsa ama sermaye olarak, ama sabahlara kadar çalışarak, gözünün nurunu akıtarak, dirsek çürüterek savunma sanayii için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız. Eksikliklerimizi biliyoruz, avantajlarımızı biliyoruz, güçlü kaslarımızı biliyoruz. Bugün burada çok heyecanlı girişimcilerle, çok heyecanlı gençlerle tanıştık. Özellikle beyin göçüyle dışarıya kayıplar yaşanırken bazı yerlerde beyin göçüyle yurt dışına gitmiş birçok öğrencinin şimdi bu artan yeni kapasiteyle Türkiye'ye geri döndüğünü ve geri dönmekte olduğuna ilişkin erken ama ümit verici şeyler duyduk. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki biz yurt dışına giden gençlere ve zihninde valizi toplamış olanlara hep 'Aman biraz daha bekleyin, biraz bizi bekleyin' diyoruz. O yüzden gençlerin Türkiye'ye dönme noktasında umutlarının artmakta olduğunu ve belli öncü, umutlu işaretlerin olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir yandan KAAN'ın yerli, milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve bunu destekliyoruz sonuna kadar. Biliyorsunuz bu konuda zaman zaman spekülasyonlar oluyor. İşte Dışişleri Bakanı motorun olmadığını söylemişti ve büyük bir moral bozukluğu yaratmıştı.

"2030'dan itibaren kendi motorumuzla uçacağız"

Tabii dışarıdan gelecek her bir KAAN için iki motora şimdi ihtiyaç var ama zaten dünyada kimse bir tane muharip uçak yapıp da anında hepsini kendisi yapıp uçurma imkanı yok. Önemli olan KAAN'ın o iki motor takıldığında uçabilen durumda olmasıdır ama bir yandan da KAAN'ın motorunun hızla yerli ve milli şekilde üretilmesi lazım. Biz bu hedefin sonuna kadar arkasındayız ve sonuna kadar bu konuda kimsenin de moral bozmasına gerek yok. Elbette gecikmelerden rahatsızlıklar duyulabilir falan ama bir an önce biz KAAN'ın göklerde yerli ve milli motoruyla uçacağını görüyoruz. İki genç arkadaş bana KAAN'ın uçma dışındaki enerji ihtiyaçlarını karşılayan yerli ve milli motorunu gösterdiler mesela. Onunla da gurur duyduk. Bir yandan da 2030'dan itibaren de kendi motorumuzla birlikte uçacağız ama şu anda motor yurt dışından geliyor diye TUSAŞ'ımızın KAAN'ını da kimse hor görmesin. Çok önemli bir başarı elde ediliyor. Özellikle radar sistemlerine karşı mühimmatı içine aldığında görünmez bir uçak olarak göklerde uçması zaten Gazi Mustafa Kemal'in koyduğu hedef, 'İstikbal göklerdedir'. Bunun önemini baştan beri biliyoruz. 1973 rahmetli Bülent Ecevit'in ve o dönemdeki Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin TUSAŞ'ı kurması, o günden bugüne kim bir çivi çaktıysa, kim bir tuğla koyduysa da 'Allah razı olsun' diyoruz."

"Siyasi cevap verirsem gölge düşer"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı barış koordinatörlüğü önerisi hakkındaki değerlendirmeleri sorulan Özel, "Dün yanıtladım, evvelsi gün pozisyonumuzu tarif etmiştik. Şimdi ben burada SAHA çıkışında siyasi hangi soruya cevap verirsem KAAN'ın üzerine gölgesi düşer, Altay Tankı'nın önüne geçer. O yüzden biz bu ziyarette bu kapsamda soruları yanıtlamış olalım. Gündelik siyasete gün içinde birçok kez daha mikrofon tutarsınız zaten" yanıtını verdi.