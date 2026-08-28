Özgür Özel Karamürsel'de Esnafla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Özel Karamürsel'de Esnafla Buluştu

Özgür Özel Karamürsel\'de Esnafla Buluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Karamürsel'de esnaflarla alım gücü ve işçi profilini değerlendirdi.

Haber: Gülara SUBAŞI - Kameraman: Gurbetelli YALÇIN

(KOCAELİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde profesyonel mesleklerin işçileştiğine dikkati çeken Özel, esnafla alım gücü üzerine sohbet etti. Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla, şimdi 2'ye düştü" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'deki temasları kapsamında ilk durağı olan Gebze'de sanayici iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Karamürsel Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Gencinden yaşlısına vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özel, yurttaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden Özel ve beraberindeki heyeti selamladı.

Karamürsel'de uzun yıllardır terzilik yapan bir esnafla sohbet eden Özel, eskiye göre terzi sayısının yirmide bir oranında azaldığına dikkati çekerek, profesyonel işçileşme vurgusu yaptı. Özel, "Profesyonel mesleklerin işçileştirilmesi diye bir şey var bütün dünyada. Eskinin terzisi şimdi AVM'nin -2. katında egzoz dumanı altında paça dikiyor" ifadelerini kullandı.

"10 SENEYE GÖRE ŞİMDİ ALIM GÜCÜ NASIL?"

Ziyareti sırasında eskiden öğretmenlik yapan ve yaklaşık 10 yıldır dede mesleği olan esnaflıkla uğraşan bir vatandaşla da konuşan Özel'in, "10 seneye göre şimdi alım gücü nasıl" sorusu üzerine, esnaf alım gücünün düşük olduğunu belirtti. Yıllar içindeki alım gücü değişimini ve vergi yükünü değerlendiren Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. 10 sene önce 5'e düştü şimdi 2'ye düştü. İşler de ona göre düşüyor" diye konuştu.

KIBRIS GAZİSİ VE ŞAMPİYON SPORCUYLA SOHBET

Ziyarette 50 metre serbest Türkiye Şampiyonu genç bir yurttaş, Özgür Özel ile görüşebilmek için antrenmanına gitmediğini ifade etti.

Kıbrıs Gazisi bir yurttaşla selamlaşıp sohbet eden Özel, Kıbrıs Barış Harekatı dönemini hatırlatarak, "Kıbrıs'ta yıllarca 'bizimkiler gelecek' deniyor, Beş Parmak Dağları'na atıyorlar bunları, Kıbrıslı çocuklar da 'bizimkiler' diye gösteriyor" diye konuştu.

Cadde üzerinde bulunan bir eczaneye de uğrayan Özel, mesleğine atıfta bulunarak "Eczane gördüm mü dayanamıyorum" sözleriyle esnafla şakalaştı. Karamürsel'in eski esnaflarından ayakkabı tamiri ve üretimi yapan bir vatandaşla da görüşen Özel, günümüzde hem üretim hem de bakım yapan ustaların artık yetişmediğine işaret etti.

Özgür Özel, Karamürsel'deki esnaf ziyaretinin ardından Karamürsel Merkez Camisi'nde cuma namazı kılacak.

Kaynak: ANKA

Yeni Parti, Özgür Özel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel Karamürsel'de Esnafla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayınpederi tarafından dolandırıldı “Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil“ Kayınpederi tarafından dolandırıldı! "Bu dosyalar bir kıza yazdığım aşk mektubu değil"
Avrupa’nın en yaşlı hükümdarından kötü haber Kraliyet alarma geçti Avrupa'nın en yaşlı hükümdarından kötü haber! Kraliyet alarma geçti
Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor Rusya-Ukrayna savaşı deniz ticaretini vurdu: Gemiler Trabzon açıklarında bekliyor
Ay tutulması için saat verildi Türkiye’den de izlenebilecek Ay tutulması için saat verildi! Türkiye'den de izlenebilecek
Pennywise ile hafızalara kazınmıştı Tim Curry’den acı haber Pennywise ile hafızalara kazınmıştı! Tim Curry'den acı haber
Nepal’de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp Nepal'de sel felaketi: 359 can kaybı, 910 kayıp

12:46
Fenerbahçe’den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi Ferdi Kadıoğlu geliyor
Fenerbahçe'den taraftara Şampiyonlar Ligi hediyesi! Ferdi Kadıoğlu geliyor
12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 13:25:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Özgür Özel Karamürsel'de Esnafla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement