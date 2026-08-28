Özgür Özel Karamürsel\'de Esnafla Buluştu

Haber: Gülara SUBAŞI - Kameraman: Gurbetelli YALÇIN

(KOCAELİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde profesyonel mesleklerin işçileştiğine dikkati çeken Özel, esnafla alım gücü üzerine sohbet etti. Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla, şimdi 2'ye düştü" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'deki temasları kapsamında ilk durağı olan Gebze'de sanayici iş insanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Karamürsel Meydanı'nda esnaf ziyaretinde bulundu. Gencinden yaşlısına vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Özel, yurttaşlarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Ziyaret sırasında vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden Özel ve beraberindeki heyeti selamladı.

Karamürsel'de uzun yıllardır terzilik yapan bir esnafla sohbet eden Özel, eskiye göre terzi sayısının yirmide bir oranında azaldığına dikkati çekerek, profesyonel işçileşme vurgusu yaptı. Özel, "Profesyonel mesleklerin işçileştirilmesi diye bir şey var bütün dünyada. Eskinin terzisi şimdi AVM'nin -2. katında egzoz dumanı altında paça dikiyor" ifadelerini kullandı.

"10 SENEYE GÖRE ŞİMDİ ALIM GÜCÜ NASIL?"

Ziyareti sırasında eskiden öğretmenlik yapan ve yaklaşık 10 yıldır dede mesleği olan esnaflıkla uğraşan bir vatandaşla da konuşan Özel'in, "10 seneye göre şimdi alım gücü nasıl" sorusu üzerine, esnaf alım gücünün düşük olduğunu belirtti. Yıllar içindeki alım gücü değişimini ve vergi yükünü değerlendiren Özel, "Emekli 20 sene önce 8 çeyrek altın alıyordu maaşıyla. 10 sene önce 5'e düştü şimdi 2'ye düştü. İşler de ona göre düşüyor" diye konuştu.

KIBRIS GAZİSİ VE ŞAMPİYON SPORCUYLA SOHBET

Ziyarette 50 metre serbest Türkiye Şampiyonu genç bir yurttaş, Özgür Özel ile görüşebilmek için antrenmanına gitmediğini ifade etti.

Kıbrıs Gazisi bir yurttaşla selamlaşıp sohbet eden Özel, Kıbrıs Barış Harekatı dönemini hatırlatarak, "Kıbrıs'ta yıllarca 'bizimkiler gelecek' deniyor, Beş Parmak Dağları'na atıyorlar bunları, Kıbrıslı çocuklar da 'bizimkiler' diye gösteriyor" diye konuştu.

Cadde üzerinde bulunan bir eczaneye de uğrayan Özel, mesleğine atıfta bulunarak "Eczane gördüm mü dayanamıyorum" sözleriyle esnafla şakalaştı. Karamürsel'in eski esnaflarından ayakkabı tamiri ve üretimi yapan bir vatandaşla da görüşen Özel, günümüzde hem üretim hem de bakım yapan ustaların artık yetişmediğine işaret etti.

Özgür Özel, Karamürsel'deki esnaf ziyaretinin ardından Karamürsel Merkez Camisi'nde cuma namazı kılacak.