Özgür Özel Kars\'ta partililerce karşılandı, konvoyu Susuz\'da durduruldu

Haber: Gülara SUBAŞI - Tacettin DURMUŞ/ Kamera: Dursun ALKAYA

(KARS) - Ardahan ve Kars programları dolayısıyla bugün Kars'a gelen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Harakani Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı. Ardahan'a doğru yola çıkan Özel'in konvoyu vatandaşlar tarafından Susuz ilçesinde durduruldu. Özel, Susuzlulularla bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan ve Kars saha programları için bugün Kars'a geldi. Özel, Harakani Havalimanı'nda partililer tarafından karşılandı.

Ardahan'daki ilk programı için yola çıkan Özel'in konvoyu, Kars'ın Susuz ilçesinde vatandaşlar tarafından durduruldu. YENİ Partili Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, Özel'i karşıladı. Burada yurttaşlarla bir araya gelen Özel, fotoğraf çektirdi. Susuzlular Özel'e kete ikram etti.