Özgür Özel Kayseri'de KOBİ'lerle Buluştu - Son Dakika
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Özgür Özel Kayseri'de KOBİ'lerle Buluştu

Özgür Özel Kayseri\'de KOBİ\'lerle Buluştu
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'de iş insanları ve KOBİ temsilcileriyle bir araya geldi.

Haber: İleyda ÖZMEN/ Kamera: Dursun ALKAYA

(KAYSERİ) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri programı kapsamında iş insanları ve KOBİ temsilcileriiyle bir araya geldi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Kayseri'deki saha çalışmaları kapsamında ilk olarak bir otelde iş insanları ve KOBİ temsilcileriyle bir araya geldi. Özel'i otel önünde karşılayan partililer, Özel'e "idolüm" dediği 1979 yılında suikast sonucu öldürülen Manisalı eczacı Neşe Gülersoy'un fotoğraflarının ve Sözcü Gazetesi'nin 4 Nisan 2024 tarihli küpürünün yer aldığı tablo hediye etti.

İş insanları ve KOBİ temsilcileriyle buluşmada, Özel'e YENİ Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ve YENİ Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan eşlik etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel Kayseri'de KOBİ'lerle Buluştu - Son Dakika

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