Özgür Özel, KUMPASDER Başkanı Tatar ile Görüştü

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kumpas Mağdurları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KUMPASDER) Genel Başkanı Ahmet Tatar ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KUMPASDER Genel Başkanı Ahmet Tatar ve berbaerindeki heyetle CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. CHP Lideri Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ile Malatya Milletvekili Veli Ağbaba eşlik etti.