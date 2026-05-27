Özgür Özel: Kurultay İçin Niyet Yeter
Özgür Özel: Kurultay İçin Niyet Yeter

27.05.2026 15:14
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirerek kurultay için hukuki engel olmadığını belirtti.

(ANKARA) - Özgür Özel, "Kemal Bey, o arkadaşları sabah 07.00'de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12.00'de müzakere varken sabah 07.00'de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın üç, dört farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun" dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'nun sorularını yanıtladı. Özel, Kılıçdaroğlu'nun "Milletvekilleri nasıl içeriye alınmaz? Orası halkın partisi" açıklamalarının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Biz, partimize saldırılmasından bir gün önce Kemal Bey ile konuştuk. Kurultay tarihi belirlenmesi için karşılıklı ikişer arkadaşımızı görevlendirdik. Saat 12.00'de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Beyin görevlendirdiği o iki arkadaş sabah 07.00'de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı. Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 07.00'de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12.00'de müzakere varken sabah 07.00'de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır? Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı. Zaten saat 12.00'de randevusu olan milletvekillerinin sabah 07.00'de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu."

"YETER Kİ NİYET OLSUN"

Özel, "Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay sorusuna da tedbir kararı olduğunu hatırlattı, yargı sürecine bakarak kurultay sürecini işleteceklerini söyledi. 'Bana kalsa yarın yaparım' diye de ekledi. Yanıtınız ne olur" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir. Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama AK Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP'yi mahkeme kararları değil, CHP'nin kendisi şekillendirir. Siyaset şekillendirir. Ayrıca 45 gün sonra kurultay yapılması için hiçbir hukuki engel yoktur, yapmanın üç, dört farklı yolu vardır. Yeter ki niyet olsun."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
