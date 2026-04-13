Özgür Özel: Macaristan'da kazanan demokrasi

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Macaristan'daki seçimlere ilişkin "Macaristan'da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır. Seçimlerden galibiyetle çıkan Magyar Peter ve Tisza'yı tebrik ediyor; kendilerine başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Macaristan'daki seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

Özel, "Macaristan'daki seçimlerde, otoriterliğin Avrupa'daki sembol ismi mağlup olmuştur. Macaristan'da kazanan demokrasidir. Demokrasinin araçlarını kullanarak otoriterleşenler, eninde sonunda mağlup olacaklardır. Kendisini, demokrasinin ve hukukun üstünde görenler yenilmiştir. Orban ile onun tam destekçisi Trump ve ekibi kaybetmiştir. Halkın iradesi tek adamlardan güçlüdür. 16 yıllık otoriter bir iktidarı, sandığa giderek değiştirme iradesini ortaya koyan Macar halkını dayanışma duygularımla selamlıyorum. Seçimlerden galibiyetle çıkan Magyar Peter ve Tisza'yı tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.