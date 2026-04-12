CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mehmet Cevdet Selvi'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanvekili Mehmet Cevdet Selvi'ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da CHP'nin eski Genel Başkanvekili Mehmet Cevdet Selvi'yi evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede Özel'e, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.
