Özgür Özel, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi - Son Dakika
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Özgür Özel, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası maçında 'bozkurt' işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi. Özgür Özel, bu cezaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tepkisini dile getirdi ve kararın düzeleceğini umduklarını belirtti.

05.07.2024 18:44
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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası maçında "bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiğini açıklamıştı. Özgür Özel, bu cezaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özel, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" dedi.

Kaynak: ANKA

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