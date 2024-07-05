Özgür Özel, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA'nın Avrupa Şampiyonası maçında "bozkurt" işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası vermesine tepki gösterdi.

UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç men cezası verdiğini açıklamıştı. Özgür Özel, bu cezaya sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Özel, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" dedi.