Özgür Özel, Murat Emir\'i Hastanede Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman'daki konuşmasının ardından kürsüden indiği sırada düşerek yaralanan partisinin Grup Başkanvekili Murat Emir'e tedavi gördüğü hastanede ziyarette bulundu.
CHP Adıyaman İl Başkanlığı önünde partililere hitap etmesinin ardından kürsüden indiği sırada düşerek yaralanan Murat Emir'in tedavisi Ankara'da devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özel, Emir'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.
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