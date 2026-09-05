Özgür Özel, Sırbistan'ı 3-0 yenen Filenin Sultanları'nı sosyal medyadan tebrik etti
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımı kutlayarak 'Yolun sonu şampiyonluk olsun' dileğinde bulundu.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finaldeyiz. Filenin Sultanları bir kez daha hepimize büyük bir mutluluk yaşattı. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Emeğinize, mücadelenize sağlık." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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