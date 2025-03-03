(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çevrimiçi bağlantı yoluyla gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katılım sağladı.
Özel, çevrimiçi bağlantı yoluyla gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına CHP Genel Merkezindeki MYK salonundan katıldı. Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak eşlik etti.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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