Özgür Özel, Trabzon'da İmamoğlu'nun Kayınpederi Fehmi Kaya'yı Hastanede Ziyaret Etti

(TRABZON) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane'nin Tekke beldesindeki programına gitmek için geldiği Trabzon'da, Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi Fehmi Kaya'yı hastanede ziyaret etti. Özel'i Gümüşhane yolunda durduran bir vatandaş, Özel'e "Yoruldun, yoruldun. Yorulmak yok, devam" diye seslendi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 7 Haziran Pazar günü yapılacak yerel ara seçimler için Gümüşhane, Tokat, Çorum ve Nevşehir'i içeren iki günlük programı için Trabzon Havalimanı'ndan Gümüşhane'ye hareketinden önce ilk olarak, partisinin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun kayınpederi Fehmi Kaya'yı tedavi gördüğü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Özel, Nehir isimli bir kız çocuğunun tişörtünü, "Nehirciğim, her şey çok güzel olacak" diye imzaladı. Tişörtün arka tarafının ise İmamoğlu tarafından "Her şey çok güzel olacak! Nehir'e" diye imzalandığı görüldü. Özel, Trabzon'da bulunan Rize ve Artvin il örgütüyle de fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Gümüşhane'ye hareket eden Özel, Trabzon Gümüşhane yolunda bir yurttaşın arabasını durdurması üzerine arabasından indi. Yurttaş, burada Özel'e, "Yoruldun, yoruldun, yorulma yok, devam. Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır, bu satıh devlettir, millettir" diye seslendi.