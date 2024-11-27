Özgür Özel, Tutuklu Belediye Başkanı Ahmet Özer'i Ziyaret Edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i ziyaret edecek.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i 29 Kasım Cuma günü saat 08.30'da ziyaret edecek.
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