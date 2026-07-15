Özgür Özel'den Hüseyin Can Güner'e Ziyaret

HABER: GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, tutuklu Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dün gece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'deki programlarının ardından Güner'i cezaevinde ziyaret etti.

Ziyarette Güner'in Özel'e, "Alnımız ak, başımız dik. Veremeyeceğimiz hesabımız yok" dediği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Güner ayrıca, suçlandığı ihalede kamu zararı değil, kamu yararının bulunduğunun raporlarla sabit olduğunu ifade etti.