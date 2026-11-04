Özgür Özel ve Asu Kaya, TBMM'de kadın örgütleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Özgür Özel ve Asu Kaya, TBMM'de kadın örgütleriyle bir araya geldi

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Özgür Özel ve Asu Kaya, TBMM\'de kadın örgütleriyle bir araya geldi
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de Asu Kaya, kadın milletvekilleri ve EŞİK Platformu temsilcileriyle görüştü. Kaya, kazanılmış haklara yönelik tehditlerin değerlendirildiğini, eşitlik ve yaşam hakkının kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadın milletvekilleri ve EŞİK Platformu temsilcileriyle bir araya geldi. Kaya, görüşmeye ilişkin, "Meclis'te yürüttüğümüz mücadeleyi kadın örgütlerinin birikimi, dayanışması ve kararlılığıyla büyütmeye devam edeceğiz. Kadınların eşitliği, özgürlüğü ve yaşam hakkı bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de YENİ Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, kadın milletvekilleri ve EŞİK Platformu temsilcileriyle bir araya geldi.

Asu Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün yapılan görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"Kadınların kazanılmış haklarına yönelik tehditleri, eşitlik mücadelesini ve kadınların yaşamlarını doğrudan etkileyen politikaları değerlendirdik. Kadınların hakları pazarlık konusu yapılamaz. Yılların mücadelesiyle kazanılan haklardan bir adım dahi geri atılmasına izin vermeyeceğiz. Meclis'te yürüttüğümüz mücadeleyi kadın örgütlerinin birikimi, dayanışması ve kararlılığıyla büyütmeye devam edeceğiz. Kadınların eşitliği, özgürlüğü ve yaşam hakkı bizim kırmızı çizgimizdir."

Kaynak: ANKA
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