Yeni Parti Lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi - Son Dakika
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Yeni Parti Lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi

Yeni Parti Lideri Özgür Özel\'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçlamasıyla fezleke düzenledi. Dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezlekeler Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında fezleke düzenledi. Başsavcılık, her iki milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Memur ve Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca Yeni Parti Genel Başkanı ve ve Manisa Milletvekili Özgür Özel  ile Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında, dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sahip olduğu nüfuz ve yetkiyi kötüye kullanarak 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilmesini sağlamak amacıyla, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla farklı tarihlerde menfaat temin ettiği öne sürüldü.

Açıklamada ayrıca, Özel'in 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda kullanılmak üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'dan da farklı tarihlerde maddi menfaat temin ettiği iddia edildi.

Başsavcılık, Özgür Özel'in Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi kapsamında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçunu işlediği iddiasıyla Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlenerek Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini bildirdi.

Veli Ağbaba hakkında yapılan açıklamada ise, Ağbaba'nın Özgür Özel'in talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'ten belediye başkanlığı adaylığı süreciyle bağlantılı olarak farklı tutarlarda menfaat temin ettiği iddia edildi.

Açıklamada, Ağbaba'nın ayrıca Çankaya Belediye Başkanı üzerindeki nüfuzunu kullanarak katı atık toplama ihalesinin şartnameye aykırı şekilde pazarlık usulüyle istediği şirkete verilmesi konusunda maddi menfaat sağladığı ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kullanılmak amacıyla İzmir ve çevresindeki belediye ile meclis üyelerinden maddi menfaat temin ettiği iddia edildi.

Başsavcılık, Veli Ağbaba'nın da Türk Ceza Kanunu'nun 252. maddesi kapsamında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçunu işlediği iddiasıyla Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Ankara Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, Milletvekili, Veli Ağbaba, Özgür Özel, Yeni Parti, 3. Sayfa, Politika, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti Lideri Özgür Özel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle fezleke düzenlendi - Son Dakika

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