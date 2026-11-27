(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Akit'te yayınlanan ve Özel'in Nazi üniforması ve Hitler bıyığıyla gösterildiği "Süreci sabote etmek için uğraşıyor! Son faşist" başlıklı habere tazminat davası açtı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Akit'te 22 Kasım günü yayımlanan "Süreci sabote etmek için uğraşıyor! Son faşist" başlıklı habere 500 bin liralık tazminat davası açtı.

Haberde, "CHP Genel Başkanı olduğu dönemde, Kandil'in siyasi uzantılarıyla 'Kent Uzlaşısı' ittifakı kurup belediyeleri örgüt militanlarıyla dolduran, HDP'li Pervin Buldan ile opera dinletisine katılıp Türkiye'yi 'işgalci' gören PKK sevici Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel'in, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin faşist tavrına tepki yağıyor" ifadeleri yer alırken, Özel haber fotoğrafında Nazi üniforması ve Hitler bıyığıyla tasvir edilmıştı.