Özgür Özel, Yeni Akit'teki Nazi üniformalı habere 500 bin TL tazminat davası açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Akit'te 22 Kasım'da yayımlanan ve kendisinin Nazi üniforması ile Hitler bıyığıyla gösterildiği habere 500 bin lira tazminat davası açtı. Dava, haberdeki 'Son faşist' başlığı ve görsel nedeniyle açıldı.
(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Akit'te yayınlanan ve Özel'in Nazi üniforması ve Hitler bıyığıyla gösterildiği "Süreci sabote etmek için uğraşıyor! Son faşist" başlıklı habere tazminat davası açtı.
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Akit'te 22 Kasım günü yayımlanan "Süreci sabote etmek için uğraşıyor! Son faşist" başlıklı habere 500 bin liralık tazminat davası açtı.
Haberde, "CHP Genel Başkanı olduğu dönemde, Kandil'in siyasi uzantılarıyla 'Kent Uzlaşısı' ittifakı kurup belediyeleri örgüt militanlarıyla dolduran, HDP'li Pervin Buldan ile opera dinletisine katılıp Türkiye'yi 'işgalci' gören PKK sevici Pervin Chakar'ın elini öpen Özgür Özel'in, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin faşist tavrına tepki yağıyor" ifadeleri yer alırken, Özel haber fotoğrafında Nazi üniforması ve Hitler bıyığıyla tasvir edilmıştı.
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