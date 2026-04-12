CHP Lideri Özgür Özel, Zafer Partisi'ni Ziyaret Etti: 'Sandık Gelene Kadar Durmayacağız'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Ümit Özdağ ile görüştü. Ziyarette Özel'e CHP heyeti eşlik etti ve görüşme 1 saat sürdü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Özel, Özdağ'la özgürlükte bir araya gelmenin memnuniyetini ifade ederek, siyasete müdahaleler ve hızlı gündem değişikliklerine dikkat çekti. Erdoğan'ın siyasi rakiplerini cezalandırdığını vurgulayarak, Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarının cezaevinde olduğunu belirtti. 'Biz sandık gelene kadar ve bu millet huzur bulana kadar durmayacağız' diyen Özel, CHP'nin çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Görüşmede İran'daki çatışmalar ve Türkiye'deki ekonomik sorunlar da ele alındı. Özel, kırılgan grupları zorlayan fiyat artışlarına değinerek, CHP'nin ekonomi raporunu Özdağ'a sunduğunu açıkladı. Siyasi etik yasası konusunda muhalefet partilerinin desteğini alırken, AK Parti'nin sessiz kalmasını eleştirdi ve Erdoğan'ın bu konuda izah edemeyeceği şeyler olduğunu iddia etti.

Ara seçim meselesine de değinen Özel, Erdoğan'ın sandıktan korktuğunu ve milletten kaçtığını söyledi. Anayasanın zorunlu kıldığı ara seçimden kaçan lider olarak Erdoğan'ın tarihe geçeceğini belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özel, İsrail'in açıklamalarını kınayarak, CHP'nin İsrail'den taraf olmayacağını vurguladı. Olası bir ara seçimde CHP ve Zafer Partisi arasında ittifak konusunun siyasi gerekliliklere göre değerlendirileceğini ifade etti.