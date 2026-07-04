Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in Oğlunun Nikah Şahidi Oldu

(ZONGULDAK) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in oğlu Yağız Seyithan Erdem ile Zeynep Sude Yamakoğlu'nun düğün törenine katıldı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'in oğlu Yağız Seyithan Erdem ile Zeynep Sude Yamakoğlu'nun düğün törenine katıldı. Çiftin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Özel, Erdem ve Yamakoğlu ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.