Özgür Yankaya Hakem Adaylarıyla Buluştu

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Süper Lig Hakemi Özgür Yankaya, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Edirne Şubesi tarafından düzenlenen kursta hakem adaylarıyla bir araya geldi.

Dernek binasında düzenlenen kursta Yankaya, kursiyerlerle tecrübelerini paylaştı.

Yankaya, hakem adaylarına tavsiyelerde bulunarak oyun kuralları hakkında ve hakemlerin görevleri hakkında bilgiler verdi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen kurs yarın sona erecek.