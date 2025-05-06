Özgürlük Filosu'ndaki Türkler Güvende

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait yardım gemisinde yer alan 6 Türk vatandaşın durumu iyi... Gemide mürettebatı olan diğer Türk vatandaşlarının ise güvenli bir konuma nakli için çalışma yapıldığı öğrenildi.

Gazze'ye insani yardım taşıyan gemisini Malta adası açıklarında iki drone ile hedef alındı. 30 aktivistin bulunduğu geminin güvertesinde yangın çıktı. Acil yardım çağrılarının ardından Kıbrıs'tan iki kurtarma gemisi gemideki aktivistleri kurtardı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gemideki Türk vatandaşların durumuna ilişkin edinilen bilgide vatandaşların Malta üzerinden Türkiye'ye sağlıklı bir şekilde gelişlerinin sağlandığı öğrenildi.

Gemide mürettebat olarak çalışan diğer Türk vatandaşlarının ise güvenli bir konuma nakli için Maltalı yetkililerle gerekli çalışmaların yapıldığı öğrenildi.