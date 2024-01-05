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Özhaseki Gaziantep'te koordinasyon toplantısına katıldı - Son Dakika
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Özhaseki Gaziantep'te koordinasyon toplantısına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'te düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Özhaseki, Gaziantep'te yapılan konut projeleri hakkında bilgi verdi ve afet sonrası yapılan çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Özhaseki Gaziantep\'te koordinasyon toplantısına katıldı
05.01.2024 - 17:30,  Güncelleme: 17:32
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KOORDİNASYON TOPLANTISINA KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te koordinasyon toplantısına katıldı.

25 Aralık Panaroma Müzesi'ndeki toplantıya Özhaseki'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kurum müdürleri, vatandaşlar ve muhtarlar katıldı. Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Özhaseki, Gaziantep'te toplamda 25 bin kadar konutun yapımına 8-10 ay öncesinden başlanıldığını ve bunlardan bir kısmının bittiğini söyledi. 11 bin konutun inşaatının ise kesin kabul aşamasında olduğunu belirterek. şöyle dedi:

"Gaziantep'te toplamda 25 bin kadar konutun yapımına 8-10 ay öncesinden başladık. Bunlardan bir kısmı bitti. 11 bin tanesinin inşaatı kesin kabul aşamasında. Birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanımız geldiğinde bunların teslimatı da yapılacak. Geriye kalanların da yapımı üç beş ay içerisinde bitecek. Köylerde de çelik evlere başlıyoruz. Eksik olan ilçelerimizin sayıları tek tek belirleniyor yer tespitleri yapılıyor. Köy evlerimiz de 6-8 ay içerisinde tamamen bitmiş olacak. Hasar çok büyüktü. Yıkılan ne kadar evimiz iş yerimiz varsa bunların hepsini gerek bir ay sonra yapacağımız teslimatla gerekse de 2024 yılı içinde bitecek olan tüm inşaatlarımızla hak sahiplerinin tamamının hakları teslim edilecek. Hak sahiplerinin söyleyecekleri vardı itirazları vardı o konuda da üzerimize düşeni yapacağız zaten. Büyük bir afetle karşı karşıya kaldık.  850 bin bağımsız birim. Muhatap olduğumuz yabancı misyon şeflerinin tamamı bu hasarların dörtte biri bile bizde olsa altından kalkamayız, diye ifade ettiler. Biz şu anda 307 bin konutun iş yerinin işlerine başladık. Her şey yolunda gidiyor. Geriye kalanlar da zaten yerinde yaparım diyenlerin yapacağı ve tamamlanacağı konutlar. Kısa süre içinde hayat yeniden başlayacak. Biz kendi eksiklerimizi bugün burada gördük. Eksiklerimizi gidermek için çalışacağız. Dersimize çalışacağız. En son hak sahibi vatandaşımız hakkım helal olsun devletimize diyene kadar da buradan çıkmayacağız."

Kaynak: DHA
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