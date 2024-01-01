 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Özhaseki ve Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Özhaseki ve Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Özhaseki ve Büyükkılıç, otel sayısının arttığı Erciyes'te bu sezon da yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı beklediklerini belirtti.

Özhaseki ve Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi\'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi
01.01.2024 - 13:11,
Abone Ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak için kentte bulunan Bakan Özhaseki, Başkan Büyükkılıç ile yeni sezon açılışını yapan Erciyes'te esnafları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

Büyükkılıç, otel sayısının arttığı Erciyes'te bu sezon da yerli ve yabancı 100 binlerce turisti ağırlamayı beklediklerini ifade ederek, bölge esnafının da bu ilgiden en güzel şekilde yaralanmasını arzu ettiklerini belirtti.

Özhaseki ve Büyükkılıç, ziyaretin ardından esnaf ve vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İklim Değişikliği, Kayak Merkezi, Erciyes, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özhaseki ve Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika


12:44
İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13
2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02
Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48
Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47
Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24
Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45
Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı

Son Dakika
12:44 İran'da 14 silahlı soygun gerçekleştiren 5 kişi idam edildi
12:13 2023'e veda ederken sınır tanımayan Hadise, göğsünü göstererek poz verdi
12:02 Bugünden itibaren geçerli olacak! İşte pasaport, ehliyet ve cep telefonu harçlarının zamlı fiyatları
11:48 Hakkari'deki 4.4 ve 4.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 28 ev ve 1 ahırda çatlaklar tespit edildi
11:47 Yılın ilk gününde kahreden haber! Anne, baba ve 2 yaşındaki çocukları feci şekilde can verdi
11:24 Japonya'daki 7.4'lük deprem anından ilk görüntüler geldi
10:55 Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi Halep'te yakalandı
10:45 Tüm aile bir arada! Sedat Peker'in eşi, yeni yıl fotoğrafı paylaştı
10:26 Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
10:01 Enis Arıkan performansıyla mest etti! Acun Ilıcalı dakikalarca yalvardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 13:42:05. #1.12#
SON DAKİKA: Özhaseki ve Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement