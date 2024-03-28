Özkan Alp: Belediye çalışanları işlerini kaybetmeyecek

Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, 31 Mart yerel seçimleri öncesi belediye çalışanlarının işlerini kaybedecekleri iddiaları üzerine açıklamada bulundu.
Alp, yaptığı açıklamada, son günlerde sosyal medyada yayılan ve belediyede çalışanlar ile yapılan bazı toplantılarda söylendiği iddia edilen "Maaşınızı ödemezler, işinizden olursunuz" sözlerine ilişkin Odunpazarı Belediyesi çalışanlarına seslenerek "Gönüller yapmaya geldim, gönül kırmaya değil. Odunpazarı'na hizmet için, çalışanlarımızla bu yolu birlikte yürümek için geldim." dedi.
Odunpazarı Belediyesindeki işçi ve memurları korkutarak kimsenin seçim kazanamayacağını belirten Alp şunları kaydetti:
"Birileri insanlarımızı çalıştıkları yerde huzursuz ediyor. Baskı kuruyor, asılsız iddialar atıyor. Kimsenin emeği ile çalışanlara bu şekilde bir muamele yapma hakkı yok. Başkanın da sendikanın da amirin de yok. Daha önce belediye çalışanları ile ilgili olarak rahat olmaları gerektiği mesajını vermiştim. Hala bu sözümün arkasındayım ve arkasında durmaya devam edeceğim. Fakat mevcut yönetimin, seçimi Cumhur İttifakı kazanırsa işten çıkarılacakları şeklinde belediye çalışanlarımızı korkutmaya ve baskı kurmaya devam ettikleri duyumlarını hem sosyal medyadan hem de sahada karşılaştığım çalışan arkadaşlardan almaya devam ediyorum. Böyle bir şey asla olmayacaktır. Belediye çalışanları bu iftiralara itibar etmemelidirler. Biz, 'Gönüller yapmaya geldik' sloganıyla yola çıktık. Belediye çalışanları gönüllerini ferah tutmalıdırlar. Seçimi kazandıktan sonra Odunpazarı için yapılacak çok iş var. Bir an önce kollar sıvanıp projelere başlanacaktır. Ne yapılacaksa belediye çalışanları ile birlikte yapılacaktır."
Belediye çalışanlarının mevcut haklarının iyileştirilmesi için de çalışmaları olduğunu kaydeden Alp, "Çalışanların sosyal denge tazminatları artırılacak, ikramiyeleri artırılacak, kreş problemlerini çözülecek, kreşte ücretsiz bakım ve eğitim sağlanacak, otopark imkanı sunulacak. Değerli çalışanlarımız endişe etmemeli ve korkutmalara, tehditlere kulak tıkamalıdır. 1 Nisan'dan itibaren mevcut yönetim ile Cumhur İttifakı'nın yönetim anlayışları arasındaki farkı çalışanlarımızın kendileri de görecektir. Kazanan Odunpazarlılar olacak, kazanan çalışanlarımız olacak." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Özkan Alp: Belediye çalışanları işlerini kaybetmeyecek - Son Dakika
Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki 10 bin liraya yakın borcu ödeyerek markete borcu olan ailelerin yüzünü güldürdü. Bakkal sahibi, daha önce de benzer bir olayla karşılaştığını ve hayırseverlerin müşterilerin borçlarını sıfırladığını belirtti.
Adana'da trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan gençler, cam silme bahanesiyle sürücülerden zorla para almaya devam ediyor. Polis ve zabıta ekiplerinin aldığı önlemler yetersiz kalırken, gençler izlerini kaybettirerek kaçmayı başarıyor. Cam silenler ise günlük 100-200 lira kazandıklarını ve çocuklarına da bu işi yaptıracaklarını söylüyor. Sürücüler ise bu durumdan rahatsızlık duyuyor ve gençlerin araçlarına zarar verdiğini belirtiyor.
Bingöl-Elazığ Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada, araç içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri morga taşınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 32,3110 liradan, euro ise 34,9690 liradan alınıp satılıyor. Önceki kapanışta dolar 32,27 liradan, euro ise 34,90 liradan satılmıştı.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, 4 Eylül Mahallesi'ni ziyaret ederek AKUT gönüllüleri ile bir araya geldi. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün de katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Bakkalcıoğlu hemşehrilerini selamladı.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi ve Medrese Mahallesi'nde yurttaşlarla buluşarak, şehrin 14 mahallesinde yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Ekicioğlu, eşit hizmet anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışının tüm Türkiye'ye örnek olduğunu belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'ni ziyaret ederek projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Günel'in ziyaretine CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ve CHP Parti Meclisi Üyesi Erbil Aydınlık da katıldı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atatürk Kent Meydanı ve Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluştu. Büyükşehir Belediyesi'nin iftarında Çerçioğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ve Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin eşlik etti. İftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çerçioğlu, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gençlerin talebini yerine getirerek Çiğli'de Genç İzmir Çiğli Gençlik Merkezi'ni hizmete sundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?