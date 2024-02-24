AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, esnaf ziyaretinde bulundu

AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Alp, esnafın sorunlarını dinleyerek, ilçeye dair projelerini anlattı.

24.02.2024 15:17  Güncelleme: 15:18
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Eskişehir'de, AK Parti'nin Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Bölgedeki esnafın halini hatırını soran, vatandaşlarla da sohbet eden Alp, esnafın ilçedeki sorunlara ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf, görüşlerini dikkate aldığı için Alp'e teşekkür etti.

Özkan Alp de Hamamyolu ve Asarcıklı caddelerinin Odunpazarı'nın önemli ticaret merkezlerinden olduğunu belirterek, ilçeye dair projelerinin hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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