Özkan'dan Özel'e Kitap Hediyesi - Son Dakika
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Özkan'dan Özel'e Kitap Hediyesi

Özkan\'dan Özel\'e Kitap Hediyesi
23.07.2026 15:26
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Tuncay Özkan, 'FETÖ'nün Belleği' kitabını Özgür Özel'e hediye etti, geçmişteki destek için teşekkür etti.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, yeni kitabı "FETÖ'nün Belleği"ni CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e hediye etti. Özkan, "Bu kitabın ortaya çıkmasında bizim cezaevinden çıkmamızda, Silivri Cezaevi'ndeki FETÖ zulmünün sonlanmasında Özgür Özel en başroldedir. Onunla paylaşmaktan gurur duyuyorum bu kitabı" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "FETÖ'nün Belleği" isimli kitabını CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e takdim etti. Ziyareti sosyal medya hesabından "Karanlık günleri birlikte atlattık, zor günleri de birlikte atlatacağız" notuyla duyuran ve Özel'in cezaevindeyken kendisine desteğinden söz eden Özkan, "Karanlık gün dostudur. Bu kitabın ortaya çıkmasında, bizim cezaevinden çıkmamızda, Silivri cezaevindeki FETÖ zulmünün sonlanmasında Özgür Özel en başroldedir. Onunla paylaşmaktan gurur duyuyorum bu kitabı" dedi.

Özel ise "Cezaevinden çıktığı ilk yılbaşı gecesi, yeni yıla girerken bir dakika kala arayıp, 'geçen sene cezaevindeydim, karanlık günlerimin dostusun, yeni yıla seninle girmek istedim' deyip aramıştı. O günleri birlikte atlattık, bugünleri de birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Özkan'dan Özel'e Kitap Hediyesi - Son Dakika

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