Antalya'da Yaya ve Taksi Sürücüsü Kavga Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Yaya ve Taksi Sürücüsü Kavga Etti

Antalya\'da Yaya ve Taksi Sürücüsü Kavga Etti
22.07.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da yaya ve taksi sürücüsü arasında çıkan kavga kameraya yansıdı, taksici gözaltına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafikte yaya ile ticari taksi sürücüsünün kavga ettiği olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Ticari taksinin araç kamerasına yansıyan görüntülerde yayanın sürücüye küfür etmesinin ardından kavganın başladığı, yayanın kutularla sürücüye vurmaya çalıştığı da yer aldı.

Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde dün trafikte yaşanan kavgaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, yaya olarak yola çıkan A.T. isimli yaşlı adamın, eliyle ticari taksiye dur işareti yaptığı ve ardından "Yaya geçidi nerede" diye seslenen taksi sürücüsü S.S.'ye küfürle karşılık verdiği ve karşılıklı küfürleşmenin ardından kavga ettiği görüldü.

Kavganın hemen öncesinde alkollü olduğu iddia edilen yaşlı adamın iki siyah poşet içerisindeki içecek kutularıyla sürücünün kafasına doğru vurmaya çalıştığı görülürken, sürücünün yumruk atması sonucu yere düştüğü anlar da görüntülere yansıdı.

Yine olay anında takside yolcu olarak bulunan bir kadının, taksiciye "Yapma abi, çocuklar var" diye uyarılarda bulunduğu duyuldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan taksi sürücüsü S.S.'yi gözaltına almış, araçtan inerek kavgaya karıştığı belirlenen sürücüye 180 bin TL idari para cezası, daha önce de benzer bir olaya karıştığı tespitiyle ehliyetine süresiz olarak el koyarak, aracı da 60 gün süreyle trafikten men etmişti.

Olayın ardından A.T. isimli vatandaşın şikayetçi olması üzerine ifadesine başvurulan taksi sürücüsünün karakoldan serbest bırakıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Gazipaşa, Antalya, Trafik, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Yaya ve Taksi Sürücüsü Kavga Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı Kafasını defalarca kamyonet kasasına vurup kendisini bayılttı
Aksaray’da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı
Washington Post: İran’daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor Washington Post: İran'daki savaş dolayısıyla Pentagon bütçesi hızla tükeniyor
Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm Dilovası fabrika yangını davasında sanık: Vergi ödeyemez duruma düştüm
Aydın’da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı Aydın'da yanan tekneden denize atlayan 2 kişi kurtarıldı
Pendik’te otomobil dereye düştü kaza kamerada Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

19:38
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel’e demediğini bırakmadı
CHP Sözcüsü Sarı, Özgür Özel'e demediğini bırakmadı
19:20
Hava aniden karardı, İstanbul’u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Hava aniden karardı, İstanbul'u fırtına esir aldı: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
18:40
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter’in savunmaları aynı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı
17:26
Muğla’nın Fethiye ilçesinde orman yangını Tahliyeler başladı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı
17:10
Almalı mı satmalı mı İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
Almalı mı satmalı mı? İşte dev bankanın yıl sonu altın tahmini
14:04
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 19:42:47. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Yaya ve Taksi Sürücüsü Kavga Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.