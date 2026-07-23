Ahbap soruşturmasında 6 ünlü daha ifadeye çağrıldı

Ahbap derneğine yönelik başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

5 ÜNLÜ İSİM DE İFADEYE ÇAĞRILMIŞTI

Önceki gün Ahbap soruşturması kapsamında Gökhan Özoğuz, gazeteciler Ece Üner ve Fatih Portakal, hukukçu Feyza Altun ve program yapımcısı Öykü Serter bilgilerine başvurulmak için ifadeye çağrılmıştı. Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal İstanbul Çağlayan'da ifadeye geldi.