Ağrı\'daki kliniğin \'kadın sünneti\' ilanına soruşturma

Ağrı'da özel bir kliniğin, vajinal estetik işlemleri için Instagram'da 'kadın sünneti' başlıklı ilan vermesi tepki çekti. Tabip odası doktor hakkında idari ve disiplin soruşturması başlatırken, Doktor Ali Çakır ise işlemin hudoplasti olduğunu ve kadın genital mutilasyonu yapmadığını savundu.

Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır (AKAI) Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Barlas Sulu, soruşturma kapsamında bilirkişi olarak uzman bir hekimin atanacağını, söz konusu doktorun ifadesinin alınacağını ve gerek görülmesi halinde bir cezanın gündeme geleceğini söyledi.

"KADIN SÜNNETİ YAPMADIM"

Halk arasında "kadın sünneti", uluslararası literatürde FGM (Female Genital Mutilation - Kadın Genital Mutilasyonu) olarak geçen uygulama, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kadınlara ve kız çocuklarına yönelik "en ağır insan hakları ihlâllerinden biri" ve "aşırı bir şiddet türü" olarak kabul ediliyor.

Ali Çakır ise "Türkçeye 'kadın sünneti' olarak geçen kadın genital mutilasyonu-genital sakatlama işlemini hiç yapmadım" dedi ve işleme karşı olduğunu belirtti.

Ali Çakır, hudoplasti işleminin direkt kadın genital mutilasyonu olarak degerlendirilmesi ve bir doktorun bunu yaptığına inanılmasını "şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını" söyledi.

Çakır, hakkında soruşturulma başlatılmasıyla ilgili olarak ise "Kadın genital mutilasyonu yaptığı düşünülen bir doktora soruşturma açılması normaldir" dedi.

Çakır, tepkilerin ardından Instagram ilanının başlığını "hud derisi alma işlemi" şeklinde değiştirdi.

"UYGULAMADAN FARKI BİR İLAN VERMESİ ETİK DEĞİL"

Doktorlar da, açıklamalarından anlaşıldığı kadarıyla,Ali Çakır'ın uygulamalarının kadın genital mutilasyonu değil, vajinal estetik kapsamında olduğunu söylüyor ancak yine de durumu "sorunlu" buluyor.

AKAI Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Barlas Sulu, Çakır için, "Uygulamadan farklı bir ilan vermesi etik değil" diyor. Çakır ise "Hudoplasti halk arasında kadın sünneti olarak bilinmekte. Hudoplastiyi hastaların anlayabileceği şekilde ifade eden bir terim var mı bilmiyorum" diyor.

Doktorların internet sitelerinde hudoplasti işlemi sıklıkla 'klitoris estetiği' ifadesiyle açıklanıyor. TTB Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun yürütme kurulu üyesi Ayşegül Tekingil de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Muhtemelen bahsettiği tıbbi literatürde 'hudoplasti' diye geçen bir işlem. Bu da bir vajinal estetik aslında" diyor.

"Aynı bölgeye müdahale söz konusu. Kadınlar rızayla bu işlemi yaptırıyorlar o nedenle şiddet biçimi olarak sınıflandırılması zor ama burada iki tane problem çıkıyor" diye konuşan Tekingil, sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Birincisi 'kadın sünneti' diye verdiği bir ilanı sonra değiştirmesi, tıbbi işlemlerle ilgili reklamların güvenilirliği konusunda soru işareti yaratıyor.

"İkincisi de vajinal estetik operasyonlarının hepsi kadınlara dayatılan güzellik algısıyla ilgili olan, ağrılı, cerrahi ve sonrasında komplikasyon riski olan işlemler. Güzellik dayatması altında kadınların bu işlemleri yaptırıyor olması ayrıca tartışılması gereken bir husus."

"ASLA ÖNERMİYORUM"

Operatör Doktor Ali Çakır, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, hudoplasti işleminin halk arasında 'kadın sünneti' olarak bilindiğini" söyledi ancak "Bu ifade kadın genital mutilasyonu ile özdeşleştiğinden ifadenin daha dar kapsamlısı olan hud derisi alınması şeklinde ifade edilmesi daha doğru olmuştur" dedi.

Çakır açıklamasında, "Kadın genital mutilasyonu sakatlıklara yol açtığından yapılmasını asla önermiyorum. Sağlık problemleri nedeniyle, erişkin, rızaya dayalı, steril koşullarda, eğitimli cerrahın yaptığı hudoplasti ise hastanın şikayetlerini giderdiğinden birçok sağlık merkezinde güvenle yapılmakta ve önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

Çakır açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Estetik konusunda eğitimli bir cerrahın halk arasında erkek sünnetinde kesilen deri kısmın kadındaki karşılığı olan hud derisinin kesilmesinin 'kadın sünneti' olarak bilinmesi, 'kadın sünneti' olarak ifade edilen ve açıklamalarda detaylandırılan hudoplasti işleminin direkt kadın genital mutilasyonu olarak degerlendirilmesi ve bir doktorun bunu yaptığına inanılmasını şaşkınlık ve üzüntüyle karşılıyorum."

HASTANEDEN AÇIKLAMA: ANLAŞMAMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ

Operatör Doktor Ali Çakır'ın ismi, Ağrı'daki Özel Mediza Hastanesi ve Özel Lena Hastanesi ile de gündeme geldi.

Özel Lena Hastanesi, Çakır'ın "bir süre önce hastanedeki görevinden ayrıldığını" ve "profesyonel sağlık hizmetlerine kendi kliniğinde devam ettiğini" açıkladı.

Özel Mediza Hastanesi Başhekimi Metin Kaya da BBC Türkçe'ye, hastanenin ameliyathanesini kullanması konusunda yakın zamanda Çakır'la bir anlaşma imzaladıklarını ancak haberlerin ardından yönetim kurulunun bu kararı gözden geçireceğini söyledi.

Kaya, "Biz de böyle bir şeyi asla desteklemeyiz. [AKAI Tabip Odası'nın] soruşturmasının sonucu ne olur bilemiyoruz ama biz de kendi araştırmamızı yapacağız" dedi.

"ESTETİK İŞLEMLERİNİ NORMALLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ali Çakır, BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kadın hak örgütlerinin kendisine yönelttiği "kadın sünnetini normalleştirdiği" suçlamalarına ise şu yanıtı verdi:

"Kadın sünnetini değil sağlık nedenli yapılan genital estetik işlemlerini normalleştirmeye çalışıyorum, hastalar bu noktada çok gergin olmakta. Yapılacak işlemin erkek sünnetine benzer bir işlem olduğunu ve nasıl yapılacağını anlamaları hastaları rahatlamakta."

KADIN SÜNNETİ NEDİR?

Halk arasında "kadın sünneti" olarak bilinen kadın genital mutilasyonu, tıbbi gerekçe olmaksızın kadın dış genital organlarının kısmen veya tamamen çıkarılması ya da kadın genital organlarına başka şekillerde zarar verilmesi anlamına geliyor.

DSÖ, uygulamanın "herhangi bir sağlık yararı" olmadığını belirtiyor ve "şiddetli kanamaya, idrar yapma sorunlarına, daha sonraki dönemde kistlere, adet görme güçlüklerine, enfeksiyonlara, ayrıca doğum sırasında komplikasyonlara ve yenidoğan ölümleri riskinde artışa" yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

DSÖ, "Bu uygulama, cinsiyetler arasındaki köklü eşitsizliği yansıtmakta ve kız çocuklarına ve kadınlara yönelik aşırı bir ayrımcılık biçimini oluşturmaktadır" diyor.

Türk Ceza Kanunu'nun "vücut dokunulmazlığına karşı suçlar" bölümünde, "Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıl altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" deniliyor.