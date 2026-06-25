Özkan Uğur Müzik Stüdyosu'na Brandverse Awards'ta Altın Ödül - Son Dakika
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Özkan Uğur Müzik Stüdyosu'na Brandverse Awards'ta Altın Ödül

25.06.2026 12:17  Güncelleme: 12:57
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından hayata geçirilen Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, Brandverse Awards’ta Altın Ödül’ün sahibi oldu.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından hayata geçirilen Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, Brandverse Awards'ta Altın Ödül'ün sahibi oldu.

Genç yeteneklerin gelişimini desteklemek ve sanat üretimini erişilebilir kılmak amacıyla 2024 yılında açılan Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Proje bu kez de Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen, seçkin bir jüri tarafından değerlendirilen ve sonuçları Deloitte Türkiye tarafından bağımsız olarak denetlenen Brandverse Awards'ta "Sosyal Sorumluluk/ Kültür ve Sanat Projeleri" kategorisinde Altın Ödül'e layık görüldü.

GENÇ MÜZİSYENLERİN ÜRETİM ALANI ÖDÜLLERLE TAÇLANIYOR

Pazarlama ve kurumsal iletişim alanındaki başarılı projelerin ödüllendirildiği Brandverse Awards'ta elde edilen bu başarıyla birlikte stüdyo, sosyal fayda odaklı yaklaşımının ve genç müzisyenlere sunduğu katkının bir kez daha takdir edilmesini sağladı.

Gençlerin sanata erişimini destekleyen ve üretim süreçlerine katkı sağlayan stüdyo, Özkan Uğur'un paylaşımcı, üretken ve ilham veren sanat anlayışını yeni nesillere taşımaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere ve sanata yönelik vizyonunu yansıtan proje, kültür ve sanat alanında sosyal fayda üreten örnek uygulamalar arasında gösteriliyor.

Özkan Uğur Müzik Stüdyosu daha önce, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından düzenlenen 23. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde "Kamu Kuruluşları" kategorisinde ve İstanbul Marketing Awards kapsamında "Ürün & Deneyim & Satış" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen BELFOR Forumu'nda "Gençlik Politikaları" kategorisinde "İyi Uygulama Örneği" seçilerek yerel yönetim temsilcilerine örnek model olarak aktarıldı.

GENÇ MÜZİSYENLERİN YOLCULUĞU BURADA BAŞLIYOR

Özkan Uğur Müzik Stüdyosu, genç ve amatör müzisyenlere ücretsiz prova ve kayıt imkanı sunarak müzik üretimlerini destekleyen bir proje olarak hizmet veriyor. 54 metrekarelik prova ve performans odası ile 71 metrekarelik profesyonel ses kayıt stüdyosundan oluşan iki katlı modern yapısıyla genç ve amatör müzisyenlere profesyonel standartlarda üretim imkanı sunuyor. Randevu sistemiyle tamamen ücretsiz olarak hizmet veren stüdyoda bugüne kadar 750'nin üzerinde ses ve müzik kaydı gerçekleştirildi.

Genç ve amatör müzisyenler, profesyonel prova ve kayıt imkanlarından ücretsiz olarak yararlanmak için Özkan Uğur Müzik Stüdyosu'ndan randevu alabiliyor. Randevu ve detaylı bilgi için 0 (544) 550 44 34 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçilebilir.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Özkan Uğur, Güncel, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özkan Uğur Müzik Stüdyosu'na Brandverse Awards'ta Altın Ödül - Son Dakika

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